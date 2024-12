Oxmo Puccino en concert à la Philharmonie de Paris diffusé sur Culturebox lundi 2 décembre 2024

Lundi 2 décembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert d'Oxmo Puccino capté à la Philharmonie de Paris dans le cadre de son émission "Bâtiment B".

Pour la première fois, "Bâtiment B" ouvre ses portes au public et prend ses quartiers à la Philharmonie de Paris. L’émission au décor si singulier – hall d’immeuble blanc et boîtes aux lettres en béton ciré – s’exporte dans ce haut lieu musical parisien. Un lieu de standing, situé dans le nord de la capitale, qui ne peut que ravir le maître de cérémonie de la soirée, Oxmo Puccino, attaché au « 20 moins 1 » de son enfance, son arrondissement, sa source d’inspiration...

À cette occasion, le « poétiseur » s'entoure d'un casting cinq étoiles pour cette soirée d'exception rempli de surprises.

Oxmo Puccino, surnommé le « Black Jacques Brel », propose une soirée mémorable pour ce numéro de son émission culte "Bâtiment B". Entouré de prestigieux invités – Vanessa Paradis, MC Solaar, Sofiane Pamart, Busta Flex, Ibrahim Maalouf, Jok'Air, K-Reen, BB Jacques, Jäde, Dany Dan, Lino, Bauza Boz –, l’artiste qui a offert ses lettres de noblesse au rap français y reprend notamment les titres phares de sa carrière.

Lors de cette soirée, le conteur au flow inégalable régale une fois de plus son public présent pour l’occasion. Voilà plus de vingt-cinq ans que ce spécialiste de la métaphore issu d’un quartier populaire nous décrit, nous décrypte, nous raconte de manière drôle, décalée et très imagée sa perception de la vie ou encore de son quotidien. Certaines de ses répliques sont même devenues cultes et des références pour toute une génération. Son premier album, intemporel Opéra Puccino, sorti en 1998, fait aujourd’hui encore partie des classiques incontournables du rap français. Éclectisme, exigence et partage ont toujours stimulé la curiosité du « Black Mafioso ».

Oxmo Puccino, l’amoureux des mots, nous promet une fois de plus une soirée remarquable ! La grande salle Pierre-Boulez vibre comme jamais !