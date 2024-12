Étienne Daho Show à l'Accor Arena diffusé sur Culturebox mercredi 4 décembre 2024

Mercredi 4 décembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert d'Etienne Daho à l'Accor Arena qui retrace sa carrière exceptionnelle de plus de quatre décennies.

En décembre dernier, devant 17 000 spectateurs, Étienne Daho présentait à l’Accor Arena un concert aux allures de best of, retraçant une carrière exceptionnelle de plus de quatre décennies. Un grand pas et une première pour cet habitué des salles intimistes dans lesquelles il a coutume de se produire depuis ses débuts.

Entouré de huit musiciens : Jean-Louis Piérot, claviers et guitare, François Poggio, guitare, Colin Russeil, batterie, Marcello Giuliani, basse, ainsi qu’un quatuor à cordes, Daho offre à ses fans un spectacle d’envergure.

Derrière lui, et tout autour des musiciens, un impressionnant dispositif constitué d’écrans, proposant des créations visuelles imaginées par les Français de Mathematic Studio, une entreprise française spécialisée dans les effets visuels et l’animation 3D pour le cinéma et les jeux vidéo. Une scénographie explosive d’images et de lumières !

Tous les tubes ayant jalonné son parcours sont présents, des plus intimistes aux plus dansants : Étienne Daho a pensé à tout le monde, et c’est tant mieux !

Tout au long du concert, il a été rejoint par quelques invités pour des duos, et notamment par Vanessa Paradis, qui fêtait son anniversaire avec lui, ainsi que les dizaines de milliers de fans du chanteur ce soir-là.