Chris Potter Quartet au Nouveau Festival Radio France diffusé sur Culturebox jeudi 5 décembre 2024

Jeudi 5 décembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert du Chris Potter Quartet capté le 10 juillet 2024 au Nouveau Festival Radio France.

Sous la houlette de Chris Potter, l’un des plus grands saxophonistes de sa génération, voici réunis avec lui trois des plus fortes personnalités qu’on puisse trouver sur la scène jazz actuelle.

Artisan d’une véritable renaissance de l’art du piano trio, Brad Mehldau a su séduire les auditeurs du monde entier par son lyrisme unique ; compagnon de route de Chick Corea et bien d’autres, John Patitucci est définitivement entré dans l’histoire pour avoir été, vingt ans durant, le contrebassiste du légendaire quartette de Wayne Shorter ; quant à Johnathan Blake, benjamin de la bande, son swing tout en relief et subtilité lui vaut d’être l’un des batteurs les plus demandés de New York.

Avec l’humilité qui sied aux plus grands, on peut être sûr que ces quatre-là n’auront qu’une seule ambition : servir la musique !