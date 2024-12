Le concert de TIF à l'Olympia diffusé sur Culturebox lundi 9 décembre 2024 à 21:00

Lundi 9 décembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert de TIF capté à l'Olympia le 27 septembre dernier, inédit à la télévision.

Quelques mois après la sortie de son projet 1.6, TIF propose de re-découvrir son univers en mettant au coeur ce qui a toujours primé pour l’artiste : la musicalité.

Toufik, alias TIF, est un artiste originaire d’Alger vivant à Paris. Ce rappeur mélomane, capable de rapper et de chanter en français comme en arabe, a connu un engouement avec son titre 3iniya ("Les yeux") en 2020.

Après avoir chanté dans Houma Sweet Houma l'exil et son arrivée en France, TIF nous raconte dans son dernier album l'étape de la construction, ici, en France. Une construction qui est mêlée de nostalgie : la nostalgie du quartier, des siens, d’Alger. D’une époque qui n’est plus.

L'artiste donne vie à sa crainte d’un exil égoïste sur une musique emprise de sonorités chaâbi et un rap imprégné de nostalgie. Sa proposition scénique, en live Band, ouvre la voie à quelque chose de rare, de vivant, de bouleversant. On vient danser, rêver et partager les bribes d’une Algérie vibrante.