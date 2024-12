Le spectacle "Au suivant" de Guillermo Guiz diffusé sur C8 mardi 10 décembre 2024 (vidéo)

Mardi 10 décembre 2024 à 21:20, C8 diffusera le spectacle "Au suivant" de Guillermo Guiz capté en octobre 2022 au Théâtre Sébastopol de Lille.

Après "Guillermo Guiz a bon fond", l’humoriste se raconte dans un deuxième one man show.

Avec "Au suivant", Guillermo Guiz passe l'épreuve du 2ème spectacle haut la main. Le standuppeur belge, aux punchlines absurdes, crues et imagées, parle ici de transmission et livre un hommage vibrant à son père disparu.

Comment se construire lorsqu'on a été élevé par un père porté sur la boisson, incapable de gérer la cuisson des oeufs mollets, tour à tour taiseux et forte tête, féministe et misogyne, farouchement propalestinien et athée ?

L'air de rien, à travers des anecdotes sur son rapport au sexe, à la religion, à l'enfance et à l'intimité, c'est aussi sa propre masculinité que Guillermo Guiz interroge ici.

Le standup d'un homme de son temps, drôle, sincère et terriblement touchant !