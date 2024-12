"Un dîner presque parfait" : spéciale « Tel maître, tel chien » du 9 au 13 décembre 2024 sur W9

Cette semaine, du 9 au 13 décembre 2024, "Un Dîner presque parfait" met à l’honneur le meilleur ami de l’Homme. Direction Poitiers, la région de France où l’on trouve le plus grand nombre de chiens par habitant.

Los 5 candidats de cette semaine viendront tous accompagnés de leur compagnon à 4 pattes !

Plus habitués à chouchouter leur toutou qu’à réaliser des banquets, ils se lancent un nouveau défi : s’affronter derrière les fourneaux. Ils vont devoir se mettre un « coup de collier » et rivaliser d’imagination dans un seul but : émerveiller leurs convives.

Vous retrouverez l’incroyable Rudy et son maître Michel, dresseur brut de décoffrage.

La sensible Marine et son dogue allemand Arès, aussi tendre qu’impressionnant.

L’extravagant Yanis et son adorable petit chien Kuïque qui nous feront un véritable défilé de mode durant toute la semaine.

Le malicieux Tayro et sa maîtresse Mélodie au caractère bien trempé et aux goûts très affirmés.

Enfin pour terminer, la très chic Viktoriya et son teckel Lucienne.

Alors, quel binôme de maître et chien saura convaincre ses invités et remporter le titre de « meilleurs hôtes de la semaine » ?

Et attention durant cette semaine, une péripétie un peu particulière va venir chambouler la compétition… Nouveau moment culte du programme en perspective !!!