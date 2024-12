Miss France : L'élection d'Angélique Angarni-Filopon (Martinique) suivie par 7,5 millions de téléspectateurs sur TF1 (vidéo)

En direct de l'Arena Futuroscope de Poitiers, Jean-Pierre Foucault à présenté samedi soir l'élection de Miss France 2025 qui a été remportée par Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique.

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués ce matin par TF1, l'élection de Miss France 2025 a été suivie par 7,4 millions de téléspectateurs et s'est donc très largement placée en tête des audiences.

TF1 enregistre de nombreux records historiques sur cibles :

65% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats

78% de part d'audience sur les 4-14 ans

61% de part d'audience sur les 25-49 ans

77% de part d'audience sur les 15-34 ans

81% de part d'audience sur les 15-24 ans

45% de part d'audience sur l'ensemble du public (âgés de 4 ans et plus).

Jean-Pierre Foucault a couronné sa 30ème Miss France: Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, une hôtesse de l'air de 34 ans. Pour cette nouvelle Miss France, le rêve commence !

Angélique Angarni-Filopon, 34 ans et 1m83 de dynamisme et de sourire, est originaire de Martinique, elle a grandi dans le Val d’Oise, où elle a cultivé son amour pour la découverte, accompagné de souvenirs d'étés antillais et de voyages en famille à travers la France et l’Europe.

Personnel naviguant commercial, elle a vécu de nombreuses aventures professionnelles à travers le monde.

Après avoir été Première dauphine de Miss Martinique en 2011, elle a retenté sa chance 13 ans plus tard.