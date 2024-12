"Ycare, le live" avec Patrick Bruel, Zaz, Céphaz et Anne Sila sur Culturebox jeudi 19 décembre 2024

Accompagné des plus grands artistes de la variété française, Ycare dévoile toute l'étendue de son talent avec un concert inédit à redécouvrir sur Culturebox jeudi 19 décembre 2024 à 21:00.

Pour la première fois, cet artisan de la chanson française, qui n’a jamais cessé de mettre son talent au service des autres et de cultiver une discrétion qui lui va si bien, sera véritablement au centre de l’attention. Quelques invités le rejoignent sur scène pour un voyage musical au cœur de son répertoire foisonnant, celui d’un artiste qui, par sa singularité et son ouverture d’esprit, incarne une musique française accessible, populaire et chaleureuse.

Musicien polyvalent et autodidacte, Ycare navigue depuis une quinzaine d’années entre pop et chanson française. S’il écrit et compose ses propres titres, il lui arrive souvent d’en offrir aux nombreux chanteurs et amis qui l’entourent. Zaz, Nolwenn Leroy, Joyce Jonathan, Amel Bent, Garou, Lilian Renaud, Arcadian, Patrick Fiori : la liste des artistes à qui profitent le talent et la générosité du chanteur est longue. Cette façon de mener sa carrière constamment entouré, sur scène ou en studio, tout en restant un électron libre, en fait une personnalité musicale singulière naviguant entre tous les milieux.

C’est en 2008 que le public découvre ce Libanais d’origine sénégalais de naissance et français d’adoption, qui avait commencé par jouer ses chansons dans les cafés montpelliérains puis parisiens. Un an plus tard, le premier album est lancé et se glisse à la première place de l’airplay radio. Son succès, il le doit à son talent d’interprète autant qu’à celui de compositeur-arrangeur. Sa voix très expressive, n’hésitant pas à montrer ses failles et sa vulnérabilité, touche immédiatement son public. Une originalité et une théâtralité qui se sont exprimées dès ses premières scènes, à travers ses costumes et une manière très entière de vivre l’aventure. Cette singularité savamment cultivée n’a fait que s’épanouir avec les années.

Ycare ne s’est jamais lassé du travail de collaboration artistique. Deux de ses plus grands succès, D’autres que nous avec Axelle Red et Animaux fragiles avec Zaz, illustrent sa capacité à faire fructifier des rencontres entre des univers différents. Mais c’est son cinquième album, sorti fin 2022, qui marque un tournant dans sa carrière. Des millions d’années est un album de duos entièrement tissé avec les nombreux artistes qui composent désormais sa grande famille artistique. Le deuxième volet de ce projet artistique, Nos futurs, est sorti le 17 novembre dernier. C’est cet événement que Culturebox souhaite célébrer avec ce concert unique.