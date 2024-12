"La fête de la chanson française" vendredi 20 décembre 2024 sur France 3, les artistes présents

Vendredi 20 décembre 2024 à partir de 21:05 sur France 3, Laury Thilleman et André Manoukian présenteront l'édition 2024 de "La fête de la chanson française", une soirée événement pour célébrer 60 ans de chansons françaises.

Pour clore l'année en beauté, France 3 accueille les plus grands noms de la variété, toutes générations confondues ! Ils se retrouvent pour chanter ensemble les succès qui ont marqué les 60 dernières années et vous offrir un show exceptionnel.

Laury Thilleman et André Manoukian seront entourés de nombreuses stars pour évoquer l’âge d’or des variétés : Carla Bruni rejoint l’un de nos plus grands artistes : Jean-Louis Aubert, pour un duo de charme, Ycare réalise son rêve d’enfant, chanter avec Michel Fugain son titre culte : Une belle histoire. Kendji offre une version bouleversante de Hier encore, de Charles Aznavour, Marc Lavoine évoque ses années d’adolescence en reprenant Pour un flirt de Michel Delpech, Amir rend hommage à Pierre Bachelet avec Elle est d’ailleurs, l’un des plus gros succès de l’année 1980. Les années 1980 inspirent aussi Julien Doré et ses Démons de minuit, tandis que Pascal Obispo replonge dans la décennie 1990 de ses premiers grands succès. Ces années 1990 qui ont vu naître la Génération désenchantée de Mylène Farmer, revisitée par Barbara Pravi, et l’essor des comédies musicales, représentées par la troupe de L’envie d’aimer.

Au programme, des tableaux mémorables, des performances uniques, des reprises incontournables en solo ou en duo et, évidemment, des improvisations riches en émotions et en anecdotes autour du piano d'André Manoukian.

Avec : Santa, Amir, Jean Louis Aubert, Carla Bruni, Julien Doré, Kendji Girac, Pascal Obispo, Marc Lavoine, Barbara Pravi, Thomas Dutronc, Joseph Kamel, la troupe des Dix commandements, les 15 000 choristes, Ycare… et de nombreux artistes.