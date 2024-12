"La France a un Incroyable Talent" : la finale en direct sur M6 vendredi 20 décembre 2024

Vendredi 20 décembre 2024 à partir de 21:10, Karine Le Marchand présentera en direct sur M6 la finale de la 19ème saison de "La France a un Incroyable Talent".

Ils étaient 120 au départ, avec des rêves plein les yeux. Pendant neuf semaines, vous avez ri (souvent), tremblé (parfois), applaudi (beaucoup)… et peut-être même versé une larme (vous avez le droit !). Aujourd’hui, l’aventure touche à sa fin, et ils ne sont plus que 10 finalistes, prêts à tout pour marquer les esprits. Leur objectif ? Vous impressionner et décrocher le grand prix : 100 000 euros et, surtout, une chance unique de propulser leur carrière vers de nouveaux sommets.

Chaque finaliste est un concentré de talent, d’émotion et de créativité. Parmi eux, le groupe phénomène Hakuna Matata Acrobats, qui a déjà fait vibrer la scène en décrochant le mythique Platinium Buzzer. Mais ils ne sont pas seuls à rêver de victoire, les autres candidats n’ont pas dit leur dernier mot…

Après une demi-finale qui a tenu tout le monde en haleine, la tension est à son comble. Chaque sourire, chaque note, chaque geste, chaque émotion pourra faire basculer le destin d’un candidat. La question est simple : Qui écrira son nom aux côtés des légendes comme Salah, Laura Laune, Jean-Baptiste Guégan ou Mega Unity, champions en titre ?

Comme chaque année, le pouvoir est entre vos mains. C’est votre voix qui écrira le dernier chapitre de cette aventure exceptionnelle.

Qui remportera le titre et les 100 000 euros ?

Le grand verdict, c’est le vendredi 20 décembre à 21:10 sur M6 et c’est à vous de décider.