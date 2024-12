"Les jeux du cirque" par Les Etoiles du cirque de Pékin sur Culturebox lundi 23 décembre 2024

Lundi 23 décembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "Les jeux du cirque" par Les Étoiles du Cirque de Pékin, un spectacle exceptionnel enregistré au cirque de Paris.

Cette nouvelle saison signera le retour très attendu des Étoiles du Cirque de Pékin, absentes de la piste du Cirque Phénix depuis plusieurs années.

Pour ce spectacle événement, Alain M. Pacherie a casté les talents les plus prodigieux du moment en Chine pour créer : Les Jeux du Cirque. Dans la lignée des superproductions interprétées par Les Étoiles du Cirque de Pékin, ce nouvel opus est un hommage rendu aux sportifs. Transfuges du sport de haut niveau, les acrobates de cirque sont souvent d'anciens athlètes convertis aux arts de la piste.

40 acrobates à couper le souffle revisiteront les disciplines du sport avec une dimension acrobatique sensationnelle. Vous découvrirez par exemple des enchaînements aux barres parallèles et asymétriques très originaux, ou encore des numéros de vélos comme jamais vus auparavant !

Et pour insuffler un esprit de fête à ce grand événement, TontonBallons, demi-finaliste d'Incroyable Talent en 2023 soufflera et conduira sur la piste de drôles d'animaux d'Asie entièrement sculptés sur ballons: une parade en perspective ultra colorée et ultra « gonflée » !

Inédit à la télévision, ce spectacle a été capté le 16 décembre 2023 au Cirque Phénix.