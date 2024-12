"Le Grand Concours" de retour sur TF1 le 14 janvier 2025 pour une Spéciale Pièces Jaunes, les participants

Mardi 14 janvier 2024 à 21:10, "Le Grand Concours" sera de retour sur TF1 pour la traditionnelle édition "Pièces Jaunes" avec Arthur en présence de Brigitte Macron et Anne Barrère.

Préparez-vous pour une soirée pleine de rires et de générosité ! "Le Grand Concours" Spécial Pièces Jaunes revient avec une édition 2025 animée par Arthur avec la présence exceptionnelle de Madame Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux et Madame Anne Barrère Vice-Présidente.

Lors de cette émission exceptionnelle, 20 personnalités vont jouer pour soutenir les enfants et les adolescents hospitalisés : Laurent Petit Guillaume, Bruno Guillon, Apolline de Malherbe, Tanguy Pastureau, Lola Dubini, Michèle Bernier, Isabelle Nanty, Elie Semoun, Cartman, Estelle Denis, Tom Leeb, Marine Vigne, Alain Marschall, Olivier Truchot, Jean-Luc Lemoine, Clarisse Agbegnenou, Florent Peyre, Helena Noguerra, Alex Vizorek, Lucie Bernardoni vont s’affronter pour la bonne cause !

Le Grand Concours spécial Pièces Jaunes 2025 vous offrira une belle soirée de rires et de compétition entre nos personnalités. Deux manches épiques et une finale palpitante, des questions de culture générale et de candidats plus déterminés que jamais : tous les ingrédients sont réunis pour une édition mémorable !

Alors, qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui sera le Grand Vainqueur de cette édition 2025 ? Et qui soulèvera le trophée de cette édition en faveur des Pièces Jaunes ?