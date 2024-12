Nouvelle édition du "Big bêtisier de Noël" avec Inès Vandamme, mercredi 25 décembre 2024 sur TFX

Mercredi 25 décembre 2024, Inès Vandamme vous donne rendez-vous sur TFX pour découvrir une toute nouelle édition du "Big bêtisier de Noël".

Le passage du Père Noël est imminent et le rendez-vous incontournable de la fin d’année, c’est "Le Big Bêtisier de Noël", animé par Inès Vandamme.

Préparez-vous à vivre des fêtes de fin d’année mémorables grâce aux surprenantes aventures de la famille Boulet !

Au programme également : les images les plus drôles de Noël avec les « Christmas Story », les pires chanteurs des fêtes, un best of des plus belles chutes de l’année, sans oublier les animaux les plus givrés.

Pour couronner le tout, assistez à la cérémonie des « Bûches d'Or » qui récompensera les images les plus hilarantes de l’année.