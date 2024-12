Le 46ème Festival international du cirque de Monte-Carlo diffusé sur France 3 lundi 30 décembre 2024

Lundi 30 décembre 2024 à 21:05, France 3 diffusera le 46ème Festival international du cirque de Monaco qui marque le centenaire du prince Rainier III et le 50ème anniversaire de cet événement le plus prestigieux au monde.

Le centenaire du prince Rainier III éveille en nous le souvenir de sa passion profonde pour le cirque, une affection qui inspira la création, en 1974, de ce Festival du cirque, principalement voué au soutien des familles circassiennes.

Un festival, à Monaco, destiné à conférer à cet art unique une reconnaissance et un prestige à nul autre pareils.

Depuis, le Festival international du cirque de Monte-Carlo est devenu le festival le plus prestigieux au monde et le Clown d’or, la plus haute récompense, est convoité par tous les artistes.

Cette année revêt un caractère particulier puisque nous fêterons les cinquante ans d’existence du Festival (1974-2024).

Ainsi, cette 46ème édition du festival sera placée sous le signe de l’enchantement avec les numéros actuels les plus exceptionnels en acrobatie, comédie et animaux. Les trois colonnes de l’art du cirque, comme le prince Rainier III l’a toujours souligné.

Un spectacle capté du 19 au 23 janvier 2024 à Monte-Carlo.