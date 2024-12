Le concert du Nouvel An & Escapade viennoise sur France 2 mercredi 1er janvier 2025

Mercredi 1er janvier 2025 à 12:15, France 2 diffusera "Le concert du Nouvel An" par l'Orchestre philharmonique de Vienne, suivi de la découverte par Stéphane Bern de cette ville impériale.

La tradition est respectée, comme chaque premier jour de l'année, nous retrouvons le grand événement Eurovision de la musique classique que représente le concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé cette année par Riccardo Muti.

Depuis neuf ans, c’est un rendez-vous incontournable pour bien démarrer l’année ! Stéphane Bern prolonge le plaisir du concert du Nouvel An en nous proposant de le suivre dans une escapade dans la foisonnante ville de Vienne.

12:15 Le concert du Nouvel An

Le concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de Vienne du 1er janvier 2025 sera dirigé par Riccardo Muti. La collaboration artistique avec le maestro Muti a débuté en 1971 et, depuis lors, il a dirigé plus de 500 concerts avec l'orchestre, dont six concerts du Nouvel An, des concerts d'abonnement à l'Orchestre philharmonique, des concerts commémoratifs, des concerts orchestraux annuels au Festival de Salzbourg, des représentations et des tournées d'invités, ainsi que de nombreuses productions d'opéra.

L'année 2025 marque le 200ème anniversaire de la naissance de Johann Strauss. Pour commémorer cet anniversaire important, l'Orchestre philharmonique de Vienne interprétera une sélection d'œuvres de ce compositeur de renom et a invité le maestro Riccardo Muti à diriger le concert du Nouvel An dans la Salle dorée du Musikverein pour la septième fois.

Avec ce concert, l'Orchestre philharmonique de Vienne souhaite non seulement proposer des interprétations musicales définitives des chefs-d'œuvre de ce genre, mais aussi, en tant qu'ambassadeurs musicaux de l'Autriche, adresser aux gens du monde entier des vœux de Nouvel An dans un esprit d'espoir, d'amitié et de paix.

13:55 Escapade Viennoise

Suivi par les caméras de Guillaume Klein, Stéphane nous fait visiter le superbe musée d’Histoire Naturelle, l’un des plus grands musées d’Autriche qui contient près de 30 millions objets et dont on doit la construction au XIXème siècle à l’empereur François-Joseph. Mais aussi le Kaiserliche Wagenburg, le musée des Carrosses Impériaux, avec son imposante collection de véhicules de cérémonie, ses peintures et ses costumes somptueux.

En cette année de célébration des 200 ans de la naissance de Johann Strauss fils, nous marcherons évidemment sur les traces du roi de la valse, avec une visite de son ancien appartement de la Praterstrasse ou l’on peut contempler une foule d’objets lui ayant appartenu mais aussi la toute nouvelle House of Strauss ; un passionnant musée qui rend hommage à Johann Strauss II et à sa dynastie !

Au programme également cette année, des artisans passionnés qui perpétuent leurs savoir-faire de génération en génération, comme Tostmann Trachten qui fabrique depuis 1949 le « dirndl », cette fameuse robe traditionnelle autrichienne plus que jamais à la mode ou Jarosinski & Vaugoin l’un des plus anciens orfèvres encore existants au monde qui produit depuis 1847, de l’argenterie artisanale pour les empereurs, les tsars et les rois du monde entier.

Et puis pour fêter les 4 saisons de Vivaldi qui ont 300 ans cette année, Stéphane nous emmène sous l'imposante coupole de l’église Saint-Charles, l'un des plus importants édifices sacrés d'Europe centrale pour assister à une interprétation unique du chef-d'œuvre de Vivaldi sur des instruments d'époque.