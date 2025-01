"La Reine des neiges", ballet de l’Opéra national d’Ukraine diffusé sur Culturebox vendredi 3 janvier 2025

Vendredi 3 janvier 2025 à 21:05, France 5 diffusera "La Reine des neiges" un ballet de l’Opéra national d’Ukraine. Un spectacle capté en décembre dernier au théâtre des Champs-Elysées.

La venue en décembre 2022 du ballet et de l’orchestre de l’Opéra national d’Ukraine avait été l’un les moments forts de ces dernières saisons de la vie du théâtre. Une immense émotion avait saisi artistes, équipes du théâtre et public à chaque représentation, et tout particulièrement le soir de la dernière, lorsque la salle entière se levait au moment de l’hymne ukrainien.

Depuis, les conditions de vie et de travail sont toujours difficiles à Kiev pour les Ukrainiens, mais la troupe tient bon, et c’est avec fierté et plaisir que le Théâtre des Champs-Elysées leur renouvelle leur soutien et les retrouve ainsi lors de la période des fêtes de fin d’année.

Ils présentent "La Reine des neiges", adapté du conte éponyme d’Andersen, sur des musiques de Grieg, Massenet, Offenbach, Johann Strauss et Berlioz.

Cette version chorégraphique est signée Aniko Rekhviashvili, qui a relevé en 2015 le défi de raconter l’histoire de la jeune Gerda et de sa lutte contre un ennemi maléfique et glacial. Malgré son thème, il s’agira bien d’une soirée tout empreinte de magie et de féerie.