Le jeu "Gladiators" déprogrammé en urgence par TF1 suite à son échec d'audience

En raison d'une contre-performance d'audience, TF1 déprogramme en urgence l'émission "Gladiators" qui sera remplacée vendredi prochain par la rediffusion un spectacle de Jeff Panacloc.

Après seulement deux numéros, l'émission "Gladiators", présentée par Hélène Mannarino, Jean-Pierre Foucault et Denis Brogniart est déprogrammée.

Dans "Gladiators", des challengers, hommes et femmes venus de la France entière, âgés de 21 à 47 ans et de toutes les professions – notamment des policiers, médecins, infirmiers … – viennent défier seize Gladiateurs, huit femmes et huit hommes, des athlètes redoutables qui représentent l'incarnation de la force et de l’endurance.

Du sport, du rire, du grand divertissement pour la famille : c’était la promesse de Gladiators qui malheureusement n'a pas trouvé son public en France.

Si le premier numéro diffusé le 27 décembre 2024 avait réunit 1 950 000 téléspectateurs, le second numéro a plongé à 950 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 5,2%.

Face à ce résultat enregistré hier soir, TF1 déprogramme en urgence "Gladiators" qui sera remplacé vendredi 10 janvier 2025 par la rediffusion du spectacle "Jeff Panacloc Adventure" et le 17 janvier 2025 par "Les Touristes, Mission hôtesses de l'air et stewards".

Pour l'heure, TF1 n'a pas indiqué si les épisodes suivants seront diffusés sur l'une de ses chaînes ou sur TF1+.