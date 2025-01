"The Island" : nouvelle saison « L'île du bagne » mardi 7 janvier 2025 sur M6, voici les 10 participants

"The Island", l'expérience d'aventure la plus extrême et authentique est de retour sur M6 mardi 7 janvier 2025 avec dix nouvelles personnalités qui vont vivre une aventure hors norme aussi physique que psychologique.

Ko Tarutao, une île impitoyable : 26 km de longueur, 11 km de largeur, 99% de jungle inexplorée. Au large de la Malaisie, à 10 000 km de la France, cette île vierge sur laquelle 10 personnalités, 3 cadreurs et 1 médecin vont devoir survivre, servait autrefois d’abri aux pirates puis de bagne pour les prisonniers thaïlandais. C’est une île dont on ne s’échappe pas ! Tous vont lutter, ensemble, pour atteindre leur unique objectif : se rendre au point d’exfiltration en 10 jours. Ils vont connaître la faim, la soif, les intempéries, des victoires, des accidents et des découragements, des amitiés et des tensions intenses, à travers une jungle sauvage aussi belle que dangereuse. Cette saison, la difficulté monte d’un cran avec le défi itinérant. Pour la première fois ils devront suivre un périple à travers la jungle, en plusieurs étapes pour atteindre la plage d’exfiltration. Entraînés par l’explorateur de l’extrême Loury Lag, ils vont vivre une expérience de survie brute, se confronter aux autres et à eux-mêmes et en ressortir changés à jamais. Dix personnalités pour une aventure hors norme Ils sont acteur, reine de beauté, athlète, entrepreneur, humoriste, journaliste sportive ou encore star des réseaux sociaux. Dans leur quotidien, ils brillent et repoussent leurs limites dans leur domaine. Mais comment vont-ils réagir lorsqu’ils devront échanger confort et projecteurs pour survivre au cœur de cette jungle impitoyable ? Dans cet environnement sauvage, où chaque instant est une lutte contre la faim, la soif et l’inconfort, ils vont devoir faire preuve de persévérance, de solidarité et de créativité. Pour survivre, ils n’ont le droit qu’au strict nécessaire : des couteaux, des machettes, des lampes frontales, une boussole et une carte. Aux côtés de trois caméramans et d’un médecin, qui vivent dans les mêmes conditions, ils sont tous totalement livrés à eux-mêmes… Un seul but : survivre, avancer et atteindre l'exfiltration ! Dès les premiers jours, l’aventure tournera au cauchemar : piqûres de raies, triple fracture de la cheville, désorientation totale dans la jungle… Les galères s’enchaîneront pour les naufragés, mettant chaque personnalité à rude épreuve et testant leur endurance au-delà de leurs limites. Au cours de leur traversée périlleuse, ils devront arpenter trois secteurs : la plage, la jungle et les reliefs accidentés de l’île. Au cours de trecks tous plus difficiles les uns que les autres, ils devront remonter leur camp, déplacer le feu, retrouver de l’eau… Alors jusqu’où iront-ils pour survivre et toucher l’objectif final ? Seuls face à eux-mêmes, épuisés, certains abandonneront-ils ? Les personnalités de cette édition : Lucie Bertaud , combattante de boxe et MMA

Sidney Govou, footballeur international

Carine Galli, journaliste sportive

Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne

Daniela Capone, humoriste, star des réseaux sociaux

Terence Telle, mannequin et comédien

Patrick Puybedat, comédien

Delphine Wespiser, Miss France 2012 et animatrice TV

Julien Cohen, entrepreneur, brocanteur.

Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800m

