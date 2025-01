"The Island, l'île du bagne" : 3ème épisode mardi 21 janvier 2025 sur M6 (vidéo)

Mardi 21 janvier 2025 à 21:10, M6 diffusera le second épisode de "The Island, l'île du bagne" avec les 8 personnalités restantes qui continuent de vivre une aventure hors norme aussi physique que psychologique.

Au large de la Malaisie, sur l’île de Ko Tarutao, 10 personnalités, 3 cadreurs et 1 médecin vont devoir survivre. Tous vont lutter, ensemble, pour atteindre leur unique objectif : se rendre au point d’exfiltration en 10 jours. Ils vont connaître la faim, la soif, les intempéries, des victoires, des accidents et des découragements, des amitiés et des tensions intenses, à travers une jungle sauvage aussi belle que dangereuse.

Cette saison, la difficulté monte d’un cran avec le défi itinérant. Pour la première fois, ils devront suivre un périple à travers la jungle, en plusieurs étapes pour atteindre la plage d’exfiltration. Entraînés par l’explorateur de l’extrême Loury Lag, ils vont vivre une expérience de survie brute, se confronter aux autres et à eux-mêmes et en ressortir changés à jamais.

Dans ce 3ème épisode...

Début du 5ème jour sur l'île sauvage de Ko Tarutao où la nuit a été courte pour le gardien du feu Sidney Govou.

À la moitié de l'aventure, le groupe est affaibli. Pour Terence Telle, qui a réintégré le groupe après avoir reçu des soins, le retour sur l'île est difficile.

Malgré le manque de sommeil et les blessures, une nouvelle journée décisive attend les 8 personnalités. Ils se situent actuellement dans le 2ème secteur de l'expédition, la jungle de Ko Tarutao où la température est de 40 degrés, au milieu de serpents, avec un taux d'humidité de 80%.

Avant de prendre la route en direction du secteur 3, le relief accidenté de l'île, les naufragés doivent impérativement faire le plein de ressources...

