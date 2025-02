"Chicandier et Mathou font leur show à Saint-Étienne" à voir sur Culturebox vendredi 14 février 2025

Vendredi 14 février 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Les fumiers, coulisses d'un spectacle caritatif", une création inédite de Chicandier et Mathou pour leur passage au festival Arcomik 2024.

Arcomik, le festival d'humour de Saint-Étienne, met Chicandier et Mathou à l'honneur pour une soirée riche en humour !

À l'occasion de sa 21ᵉ édition, le festival Arcomik 2024 a décidé de donner carte blanche à Chicandier et Mathou pour une soirée de folie. Chicandier, connu pour son humour décapant et ses tirades hilarantes, s’associe à Mathou pour former un duo excessivement drôle.

À la manière des Enfoirés, « Les Fumiers » Chicandier et Mathou proposent une parodie originale et hilarante de la célèbre troupe caritative avec La Bajon, Lorànt Deutsch, Marie Reno, Antonia de Rendinger, les Frères Colle, Yanisse Kebbab, Renaud Rutten...