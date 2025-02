"Qui veut être mon associé ?" mercredi 19 février 2025 sur M6, voici les 7 entrepreneurs du 3ème numéro (vidéo)

Mercredi 19 février 2025 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 3ème numéro de la 5ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Pour cette troisième soirée de "Qui veut être mon associé ?", 7 nouveaux entrepreneurs viennent défendre leur projet avec un objectif précis : convaincre les investisseurs en seulement 1 minute 30 de les accompagner.

Entre concepts innovants, personnalités marquantes et moments décisifs, cette soirée s’annonce pleine de rebondissements et d’émotions fortes.

Les 7 entreprenneurs de ce troisième numéro :

Humble +

Spécialistes du collagène, les fondateurs de Humble + ont pour mission de promouvoir une approche préventive du bien-vieillir en proposant des compléments alimentaires innovants. Ils exploitent le potentiel du collagène avec des formules scientifiquement élaborées pour répondre aux défis du vieillissement tels que l’amélioration de l’élasticité de la peau, la lutte contre les douleurs articulaires ou encore le renforcement des cheveux et des ongles, tout en offrant plaisir et praticité.

Securclés

Lancée en 2021, Securclés est une application mobile dotée d’une intelligence artificielle 100% française et brevetée. Grâce à cette application, il est possible de faire un double de clé, de badge d’entrée d’immeuble ou de bip de parking et plus récemment de voiture et tout cela, depuis le confort de son canapé ! Le tout dans des délais extrêmement réduits et pour un prix jusqu’à 50% moins cher que chez un serrurier ou un concessionnaire !

Mangas.io

Lancée par Romain et Yun, deux amis depuis le lycée et fans de bandes dessinées japonaises, Mangas.io a été créée avec une vision claire : proposer la première offre légale de lecture de mangas sur abonnement. Ils proposent un catalogue riche de milliers de titres, mêlant classiques intemporels et nouveautés incontournables. Il y en a pour tous les goûts ! Aujourd’hui reconnue comme le “Netflix du Manga”, Mangas.io redéfinit les codes de la lecture de ces livres en vogue grâce à une offre légale, accessible et en phase avec les attentes des lecteurs.

Funkie

Ils ont voulu changer le monde, ils ont commencé par le petit-déjeuner ! Face aux produits ultra-transformés et trop sucrés auxquels nous avons été habitués en supermarché, Camille et Adrien ont créé Funkie. Une marque qui revisite les incontournables du rayon petit-déjeuner version “zéro ingrédient bizarre” : avec des produits made in France, bio, sains et responsables — et avant tout très gourmands. Et pour les soutenir sur le plateau de "Qui veut être mon associé ?", ils ont pu compter sur la présence de Patrick Bruel, lui-même investisseur dans leur société, qui les accompagne dans leur aventure.

Mini Green Power

Mini Green Power est un projet porté par un homme passionné qui travaillait au sein d’industries polluantes et qui un jour, n’osant plus se regarder en face, a décidé de mettre son intelligence et ses connaissances au profit d’une entreprise à mission écologique. Aujourd’hui, cette société conçoit et installe des “Mini Centrales Vertes” permettant de transformer en énergie propre et bas carbone des déchets solides tels que les résidus d’élagage, les emballages bois, les emballages carton, ou les résidus agricoles. Ces unités de production d’énergie sont compactes, modulables, autonomes et contrôlables à distance. Elles fournissent selon les besoins du client de la vapeur, de l’eau chaude, de l’électricité, ou du froid.

Stooly

Née de l’histoire de Delphine et Lai, un couple solide et résilient, la marque Stooly propose du mobilier d’intérieur inspiré de l’origami. Face à la réalité des petits appartements, Stooly propose des meubles pliables et ingénieux qui se déploient et se replient avec une simplicité déconcertante. Derrière la création de cette marque, vous découvrirez l’histoire poignante d’un couple ayant dû affronter des parcours de vie compliqués et qui prouvera à tous, que la force et la détermination permettent de dépasser les épreuves quelles qu’elles soient.

Bioteos

Les chiffres sont alarmants : chaque année, 7 millions de personnes décèdent prématurément en raison de la pollution de l’air. Par ailleurs, l’air intérieur des bâtiments est souvent 5 à 7 fois plus pollué que l’air extérieur. Bioteos propose une solution qui utilise des algues microscopiques pour répondre à ces défis sanitaires et environnementaux. Leur technologie repose sur l’utilisation de microalgues comme purificateurs d’air biologiques. Inspirés par la nature, Romain.B et Romain.D ont breveté un filtre capable d’améliorer la qualité de l’air en éliminant non seulement les polluants atmosphériques, mais aussi les virus et les bactéries.

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Cookidiction

Rappelez-vous de Charlotte et Leslie, les fondatrices de Cookidiction, une marque de cookies gourmands. L’année dernière, elles étaient venues convaincre le jury d’investir afin de développer leur marque à l’échelle nationale. Anthony Bourbon et Tony Parker avaient répondu présents pour les aider à faire grandir cette marque. Nous retrouverons les deux soeurs, qui nous raconteront le tourbillon qu’elles ont vécu suite à la diffusion du programme et l’ascension fulgurante de cette marque familiale qui a dépassé leurs attentes les plus folles.

Informa’Truck

Cyril était venu présenter Informa’Truck, des camions itinérants conçus pour réparer tous les appareils électroniques et informatiques dans les déserts numériques. Cyril avait totalement séduit les investisseurs sans toutefois obtenir de financement. 1 an après, "Qui veut être mon associé ?" a souhaité prendre de ses nouvelles et vous allez le voir, l’entrepreneuriat n’est jamais un long fleuve tranquille… Cyril se livrera à coeur ouvert en nous racontant comment un simple grain de sable a tout fait basculer chez cet entrepreneur volontaire.

