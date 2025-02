"C'est Montreux bébé ! (De Pagnol à Jul)" avec Redouane Bougheraba sur C8 vendredi 21 février 2025 (vidéo)

Vendredi 21 février 2025 à 21:20, C8 diffusera "C'est Montreux bébé ! (De Pagnol à Jul)" un spectacle dans lequel Redouane Bougheraba offre une immersion dans l'univers coloré de Marseille, de Pagnol à Jul.

Accroche-toi Montreux, Massilia débarque en force, avec en tête, un Redouane Bougheraba affuté comme jamais !

Et c’est toute une ville et sa culture qui remontent en survêt vers la Suisse : du plus kitch au plus hype, de la douceur méridionale à la chaleur des quartiers nord, de la fantaisie provençale à la folie méditerranéenne, de Marcel Pagnol à Jul !

Entouré par de nombreux artistes de sa bande, Redouane vous réserve une soirée digne d’une finale de Ligue des Champions !

Avec : Gad Elmaleh, Roman Frayssinet, Alexandre Kominek, Djimo, Fauve Hautot, Ahmed Sparrow, Samuel Bambi, Nino Arial, Wary, Nichen et Emy.