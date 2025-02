"Le Club des Invincibles" samedi 22 février 2025 sur France 2, les participants

Samedi 22 février 2025 à 21:10, Nagui vous proposera une nouvelle édition du "Club des Invincibles" dans laquelle quatre des plus grands champions de jeux TV affronteront 10 personnalités.

Préparez-vous à une soirée ludique : des neurones en ébullition, de l’humeur, de l’humour et surtout une compétition acharnée pour de bonnes causes !

Pour ce nouveau numéro, Nagui vous donne rendez-vous pour un affrontement de taille : le Club des Invincibles, qui jouera au profit de la Fondation des Femmes, face à dix personnalités prêtes à relever le défi pour soutenir les Restos du Cœur. Une compétition sous tension au service de belles causes.

Les 4 plus grands champions des jeux TV, réunis sous la bannière du Club des Invincibles, reviennent en force pour défendre leur titre contre des challengers bien décidés à les faire tomber :

Bruno, légende des jeux TV avec 252 victoires dans Les 12 Coups de midi,

Marie-Christine (213 victoires) et Sandrine (142 victoires), stars incontestées de Tout le monde veut prendre sa place,

Romain, un des Maîtres de midi les plus redoutables.

Face à eux, dix personnalités : Valérie Bègue, Sidonie Bonnec, Yves Camdeborde, Aurélie Casse, Arnaud Gidoin, Thomas Isle, Agathe Lecaron, Tanguy Pastureau, Nadia Roz et Bruno Solo bien décidées à leur voler la vedette et faire tomber le mythe de l’invincibilité

Dans un premier temps, elles vont devoir s’affronter pour faire partie des quatre meilleurs qui formeront le Club des Invités en finale.

Puis les personnalités qualifiées joueront en duo sur leurs thèmes de prédilection face à 2 Invincibles.

Un seul objectif : donner plus de bonnes réponses que les Invincibles pour faire grimper la cagnotte pour son association, jusqu’à 60.000€.

Pour clore cette soirée palpitante, un face-à-face final explosif : le Club des Invités constitué des 4 meilleures personnalités unissent leurs connaissances pour tenter de détrôner le Club des Invincibles.

C’est plus qu’un jeu, c’est une mission solidaire, puisque plus de 60 000 euros pourront être reversés au profit des associations de la Fondation des Femmes et des Restos du Cœur.

Le Club des Invincibles gardera-t-il son titre ? Ou ces personnalités brilleront-elles aussi par leur culture générale ?

Rendez-vous samedi 22 février 2025 à 21:10 sur France 2 pour une soirée où l’enjeu est grand, la compétition féroce et le divertissement garanti !