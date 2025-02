"Qui veut être mon associé ?" mercredi 26 février 2025 sur M6, voici les 7 entrepreneurs du 4ème numéro (vidéo)

Mercredi 26 février 2025 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 4ème numéro de la 5ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Mercredi soir, dans l’épisode 4 de "Qui veut être mon associé ?", de nouveaux entrepreneurs passionnés se lancent avec un seul objectif : convaincre les investisseurs de croire en leur projet.

Alors, qui obtiendra le financement et l’accompagnement qui pourraient tout changer ?

Les 7 entreprenneurs de ce troisième numéro :

Very Important Parking

L’application Very Important Parking (VIP) facilite la vie des millions de Français à mobilité réduite en offrant l’accès à plus de 800 000 lieux adaptés (parkings, toilettes, commerces, plages…) en France et en Suisse. Créée par Philippe Croizon, devenu athlète, aventurier, chroniqueur et conférencier après la perte de tous ses membres, et son associé Thierry, cette application, nécessaire pour l’inclusion des personnes handicapées, bénéficie du soutien de l’État, des collectivités et des entreprises.

En savoir plus sur l'entreprise

Fertilaine

Développée par deux frères agriculteurs dans l’Aveyron, Fertilaine valorise 96 % de la laine de mouton française, habituellement jetée, en créant le premier engrais 100 % laine de mouton. Ces granulés nourrissent les sols pendant 6 mois et réduisent l’arrosage de 30 %, alliant économie circulaire, durabilité et efficacité. Faciles à utiliser, Fertilaine convient à tous les jardiniers et soutient l’agriculture locale en rémunérant un éleveur français par paquet vendu et offre une alternative écologique aux engrais chimiques. Mais plus qu’un simple produit, cette entreprise est surtout une histoire de famille bouleversante…

En savoir plus sur l'entreprise

Super Tout Nu

Le Drive Tout Nu, lancé en 2018 par le couple Salomé et Pierre, révolutionne les courses “zéro déchet” en France grâce à un système de bocaux en verre consignés, ce qui élimine les emballages jetables et plastiques. Présent dans plusieurs villes et offrant un excellent rapport qualité-prix, ce couple décide d’étendre le concept en 2024 avec le Super Tout Nu, le premier supermarché zéro déchet de 800 m² en France. Proposant 2 000 produits, dont 60 % issus de producteurs locaux, ce modèle durable soutient l’économie circulaire tout en facilitant une consommation économique, écologique et responsable.

En savoir plus sur l'entreprise

Substance of light

La peau est constamment exposée à des agressions invisibles (UVA, UVB, lumière bleue, pollution), ce qui accélère son vieillissement et met en danger la santé. Après avoir été bouleversée par le cancer de la peau de son papa, Clara a décidé de créer Substance of light : une brume solaire innovante, ultralégère, qui protège tout en hydratant et en illuminant la peau. Développée après trois ans de recherche avec le CNRS, cette brume est fabriquée en France, sans aérosol, avec une composition sans ingrédients controversés. Grâce à un format pratique et nomade, Clara s’attaque au marché oublié de la protection urbaine et quotidienne. Son but : rendre la photoprotection un réflexe quotidien pour tous.

En savoir plus sur l'entreprise

Blinkbook

Créé par une mère de famille au parcours incroyable, Blinkbook est un livre à colorier qui transforme les dessins des enfants en dessins animés interactifs. Chaque cahier combine lecture, activités créatives et visionnage, ce qui offre un moment ludique et surtout intergénérationnel. À la tête d’une PME florissante qui a vu le jour en 2014, Claire est aussi la créatrice du célèbre cahier de gribouillage en vogue il y a une vingtaine d’années. Durant tout son parcours, cette femme résiliente a toujours su rebondir et viendra étonner les investisseurs en leur parlant de ses chiffres et de sa vie d’entrepreneur hors du commun.

En savoir plus sur l'entreprise

Club Legacyz

Gaspard et Balthazar, deux des trois fondateurs de Club Legacyz, vont présenter leur projet qui se résume en une phrase : “Par les Athlètes – Pour les fans”. Ce concept unique permet en effet aux sportifs de créer leurs propres collections d’objets en édition limitée. Les fans ne se contentent pas d’acquérir ces pièces exclusives, ils peuvent également vivre des expériences privilégiées avec leurs idoles. Cette start-up crée ainsi un lien inédit entre les plus grands athlètes, tels que Ronaldinho, Teddy Riner, Raphaël Varane, Luka Modric et leurs fans. Imaginé par les athlètes eux-mêmes pour leurs communautés, Club Legacyz offre une toute nouvelle façon de connecter les fans à leurs héros.

En savoir plus sur l'entreprise

Felome

Thomas, un fondateur passionné par les animaux, va présenter Felome qui propose un bilan génétique complet pour chats et chiens, permettant aux propriétaires d’identifier les risques de maladies, les caractéristiques physiques et la proximité de race de leur animal. Avec un simple prélèvement de salive, une analyse ADN complète est fournie, favorisant ainsi une approche préventive pour la santé de nos compagnons à quatre pattes. Que se passera-t-il si Thomas, emporté par sa passion et son amour des animaux, laisse son émotion le submerger face aux investisseurs ?

En savoir plus sur l'entreprise

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Mon Livre SMS

En 2024, Joachim, créateur de Mon Livre SMS, un livre qui permettait de regrouper vos SMS ou conversations WhatsApp, était venu demander 100 000 € contre 10 % de sa société. Joachim avait vu les investisseurs se battre pour lui. Après une compétition acharnée entre eux, c’est Anthony Bourbon qui avait remporté la mise avec une offre choc (250 000 € pour 25 %). Mais que s’est-il passé après l’émission ? La collaboration entre le très calme Joachim et l’acharné Anthony Bourbon a-t-elle évolué positivement ? Vous risquez d’être surpris...

En savoir plus sur l'entreprise

Skincasts

L’an dernier, un entrepreneur et un chirurgien orthopédiste étaient venus présenter Skincasts aux investisseurs : une solution révolutionnaire qui remplace les plâtres traditionnels par des attelles légères, aérées, résistantes à l’eau et intégralement remboursées grâce à de l’impression 3D. Un deal de 300 000 euros contre 30 % du capital avait été conclu avec le trio Anthony Bourbon, Marc Simoncini et Tony Parker. Un an après l’émission, quels ont été les véritables impacts de cette rencontre décisive ? L’accompagnement de leurs mentors a-t-il changé la donne ? Quelles sont les perspectives de croissance, notamment à l’international ? Alain, le fondateur, nous racontera tout avec la présence exclusive de Tony Parker.

En savoir plus sur l'entreprise