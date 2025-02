Louane envoutera le plateau de "Basique, le concert" vendredi 21 mars 2025 sur France 2

Louane, qui représentera la France à l'Eurovision cette année, nous fait cadeau de plus d'une heure de show dans "Basique, le concert" vendredi 21 mars 2025 sur France 2.

C’est elle qui représentera la France à l’Eurovision cette année, une surprise mais à la fois presque une évidence… En novembre dernier, Louane faisait son grand retour avec son nouvel album Solo, suivi de son EP Et si. Une véritable mise à nu à travers ses nouveaux morceaux, dans un aveu sur la difficile gestion des émotions. L’interprète de Jour 1 revendique sa sensibilité et se dévoile toujours un peu plus. La chanteuse défendra son album lors d’une tournée des Zénith qui débutera en septembre 2025, et se conclura en février 2026, par un concert à l’Accor Arena de Bercy. Au même titre que son album Solo, Louane décide de se présenter seule sur scène. C’est avec cette grande liberté qu’elle nous offre un véritable moment de partage et d’émotions.

Ce sont d’ailleurs ces émotions brutes qui ont réussi à conquérir le cœur de son public. En effet, à 16 ans, Louane, nous bouleversait avec son rôle dans La Famille Bélier, et son passage marquant dans l’émission The Voice. En 2015, la chanteuse s’imposait déjà comme une figure incontournable de la chanson française avec son album Chambre 12, qui lui valut, à seulement 19 ans, la « victoire de l’album révélation de l’année ».

Vendredi 21 mars 2025 à 22:50 sur France 2, c’est sur le plateau de Basique, le concert que Louane nous fait cadeau de plus d’une heure de show. Laissez-vous porter par un univers instrumental aussi efficace que touchant, oscillant entre l’intimisme du piano-voix et les sonorités dansantes de l’électro. Le tout, bien sûr, sublimé par la voix de Louane, qui chante ses émotions avec une sincérité bouleversante.

Au programme : ses titres incontournables comme Jour 1 et Si t’étais là, ainsi que des morceaux tirés de son nouvel album, tels que La pluie et Souvenirs. Elle sera rejointe par le talentueux P3gase, son partenaire, pour interpréter leur morceau Soleil, dans une grande complicité. Elle partagera également la scène avec Adèle Castillon pour le titre Je me demande.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé.

Ainsi, Louane évoluera au sein d’une mise en scène alliant intimisme, et performance. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.