"Mariés au premier regard, la vie d'après" : 1er numéro lundi 3 mars 2025 sur M6

Lundi 3 mars 2025 à 23:20, M6 vous proposera de prendre des nouvelles des couples des saisons passées de "Mariés au premier regard" dans le premier numéro inédit de "Mariés au premier regard, la vie d'après".

Vous les avez adorés dans les saisons passées de "Mariés au premier regard", retrouvez-les dans une nouvelle saison de "La vie d’après".

Retrouvez Pauline et Damien (saison 6), mariés depuis 2 ans et heureux parents de Valentina, Tracy et Flo (saison 8), mariés il y a 1 an et très amoureux, Ophélie et Raphaël (saison 8), mariés respectivement à Loïc et Ludivine il y a 1 an, et d’autres membres de la famille "Mariés au premier regard" avec Marlène (saison 3) qui organise un week-end retrouvailles en compagnie notamment de Laura (saison 4), Alicia (saison 6) et Vivien (saison 4).

Dans le 1er numéro du lundi 3 mars 2025

Vous allez retrouver Ophélie et Raphaël. Mariés respectivement à Loïc et Ludivine il y a 1 an, rien ne prédestinait ces deux-là à tomber amoureux. Pourtant, lors d’un week-end "Mariés au premier regard", ce fut un coup de foudre entre Ophélie et Raphaël. Malheureusement, Ophélie avait prévu un voyage en Australie depuis longtemps et la distance a eu raison de leur couple. Découvrez les derniers moments ensemble d’Ophélie et Raphaël en France, mais aussi leur vie à plus de 14 000 km de distance et enfin, leur décision de mettre fin à leur relation.

Vous allez également retrouver plusieurs figurants emblématiques de "Mariés au premier regard" pour découvrir ce qu'ils sont devenus. Vous les suivrez lors du week-end annuel qu'ils organisent avec de nombreux participants. L'occasion se de remémorer de bons souvenirs dans une ambiance survolée...

Vous retrouverez également Pauline et Damien. En 3 ans, Pauline et Damien, tous deux célibataires, ont vu leur vie bouleversée : un mariage à Gibraltar où ils ont eu un vrai coup de coeur l’un pour l’autre, un emménagement express ensemble dans une belle et grande maison et surtout, la naissance de leur fille, Valentina, qui les comble de bonheur. Cependant, Pauline et Damien vont faire face à une difficulté concernant leur fille qui pourrait quelque peu retarder leurs projets de vie, mais la magie de "Mariés au premier regard" triomphera encore une fois…