"Patron Incognito" en immersion chez Easy Cash vendredi 28 mars 2025 sur M6

À découvrir sur M6 vendredi 28 mars 2025 à 21:10, une numéro inédit de l'émission "Patron Incognito" en immersion dans l'entreprise Easy Cash.

Fondée en 2001, la société Easy Cash est le leader national de l'achat et de la vente de produits d'occasion et compte aujourd'hui plus de 160 magasins à travers la France.

Le concept est simple : acheter des produits auprès des particuliers (smartphones, high-tech, gaming, maroquinerie, bijoux…), les reconditionner et leur offrir une seconde vie. Un modèle économique durable et en phase avec l’évolution des habitudes de consommation des Français.

Anne-Catherine Péchinot, directrice Générale, et Virginie Decamps-Lainé, directrice des Opérations, vont partir en immersion incognito dans leur propre réseau pour observer le quotidien de leurs collaborateurs et mesurer les réalités du terrain.

Pour cela, elles deviendront Marie-Sophie et Mathilda et se relaieront dans les boutiques, tour à tour stagiaires, clientes ou futures franchisées, afin de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels font face leurs équipes.