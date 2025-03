"Les stars s'unissent pour le Sidaction" le 22 mars sur France 2 au Théâtre Marigny, les artistes présents

À l'occasion du Sidaction 2025, France 2 diffusera samedi 22 mars à 21:10 "Les Stars s'unissent pour le Sidaction", une soirée événement depuis le Théâtre Marigny.

Réunis au sein du prestigieux Théâtre Marigny, toutes les générations d’artistes se retrouvent pour former des duos inédits et chanter les plus grands succès de ces 30 dernières années.

Une soirée-événement qui promet des moments uniques : la nouvelle vague de la chanson française partagera la scène avec les artistes qui les ont tant inspirés.

Ces duos intergénérationnels seront à l’image du message de la soirée : tous concernés, tous mobilisés pour soutenir le Sidaction.

Avec : David Hallyday, Jean-Paul Gaultier, Marc Lavoine, Helena, Charlotte Cardin, Eddy de Pretto, Joseph Kamel, Bernard Lavilliers et Camille Berthollet, Camélia Jordana et Alexandre Tharaud, Amel Bent, Emma Peters, Raphaël, Terrenoire, Nolwenn Leroy, Jeanne Added, Khatia Buniatishvili, Hugo Marchand, Clotilde Courau, Sadeck Berrabah, Amanda Lear, Sacha Rudy, Amir, Camille Lellouche, Linh, Michel Fugain, Alain Chamfort, Clotilde Courau, Ycare, Michel Fugain, Styleto, Julien Granel, Aliocha Schneider…

Ils seront plus de 40 stars à s’unir pour le Sidaction ! Avec la présence exceptionnelle de Line Renaud.

Comment faire un don ?

Par téléphone, au 110

La ligne du don destinée à recevoir les promesses de dons, le 110 est accessible gratuitement, à partir de tous les opérateurs.

En ligne sur le site sidaction.org

Le don en ligne (paiement 100% sécurisé) est plus rapide.

Le don par SMS au 92110

(coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS) Chaque don compte. Vous pouvez faire un don de 10 euros par SMS, en envoyant le mot «DON» au 92110. Un don de 10 euros sera reversé à Sidaction.