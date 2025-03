"Duel 2 mécanique" en Tunisie avec Vincent Lagaf et Gérard Vives lundi 10 mars 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 10 mars 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 2ème numéro de "Duel 2 mécanique" avec Vincent Lagaf et Gérard Vives dans un road trip inédit en Tunisie.

Après une première édition au Maroc qui fût un franc succès avec le Range Rover DEFENDER, Vincent Lagaf revient cette fois ci pour un road trip en Tunisie afin de comparer deux générations d´un véhicule mythique : la Jeep Willys et la Jeep Wrangler Rubicon.

L´occasion pour notre animateur phare d´embarquer son vieil ami Gérard Vives dans des paysages à couper le souffle pour tester et comparer les deux modèles de véhicules et pouvoir résoudre la question suivante qui est de savoir si la nouvelle génération sera à la hauteur de l´ancienne ?

Il va s´agir d´un véritable combat entre le pilotage et l´assistance électronique, entre l´authenticité et la puissance, entre la robustesse et le confort : un Duel 2 Mécaniques entre l´ancien et le nouveau monde automobile. Quelle génération franchira le plus d´obstacles sans encombre ? Quelle mécanique va leur donner le plus de sueur ? Le plus de plaisir ?

Un périple que nos deux amis ne sont pas près d´oublier...