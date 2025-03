"Une Famille en Or" mardi 11 mars 2025 sur TF1, les invités de Camille Combal

Nouvelle soirée familiale pour Camille Combal et ses invités, mardi 11 mars 2025 à 23:40 sur TF1 dans un nouveau numéro du jeu "Une Famille en Or".

Mardi soir, Une Famille en Or prend les airs d’une véritable scène de théâtre où comédiens et humoristes s’affrontent dans un duel où toutes les vannes sont permises. Deux familles se retrouvent sur le plateau pour une soirée où compétition et auto-dérision vont de “peyre”. L’occasion de voir jusqu’où chacun est prêt à aller pour décrocher la victoire.

D’un côté, la Famille Peyre menée par Florent Peyre, accompagné de la comédienne Émilie Arthapignet, des humoristes AZ et Anne-Sophie Girard. Un quatuor qui est venu pour s'amuser, rire mais surtout gagner.

De l’autre, la Famille Sanches emmenée par Bruno Sanches avec les humoristes Anne Boissard, Gus et Jessé. Une équipe qui compte bien donner du fil à retordre à ses adversaires et ne rien lâcher.

Les deux équipes jouent pour tenter de remporter jusqu’à 100 000 euros au profit de l’association Le Silence des Justes, en soutien aux personnes autistes et à leurs familles.

Entre mauvaise foi et coups de bluff, la compétition promet d’être animée. Qui aura le dernier mot ?

Réponse le mardi 11 mars à 23:40, après Koh-Lanta, sur TF1.