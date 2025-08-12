recherche
Divertissements

Le jeu "J'en connais un rayon" de retour sur M6 vendredi 5 septembre 2025 avec Julien Courbet

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 12 août 2025 188
Le jeu "J'en connais un rayon" de retour sur M6 vendredi 5 septembre 2025 avec Julien Courbet

Julien Courbet vous donne rendez-vous vendredi 5 septembre 2025 à 21:10 sur M6 pour le second numéro de "J'en connais un rayon", le premier jeu autour de la consommation.

"J'en connais un rayon" met cinquante candidats à l'épreuve dans des situations inspirées du quotidien. Face à des scénarios que chacun peut vivre en tant que consommateur, les joueurs devront faire preuve de flair, de bon sens et d'astuce pour faire les bons choix lors de leurs achats.

Julien Courbet, entouré d’Olivier Dauvers, expert de la grande distribution, et d’Anne-Claire Moser, avocate, présente ce divertissement aussi amusant qu'instructif, qui promet de vous divertir tout en vous aidant à devenir un consommateur plus averti. Il vous aide ainsi à faire les bons choix dans votre consommation, vous permettant de réaliser de véritables économies, le tout dans la bonne humeur.

À la clé, pour le plus malin d'entre eux : jusqu'à vingt ans de courses offertes !

Dernière modification le mardi, 12 août 2025 14:12
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Soirée Transpi - Un été 2025 au camping&quot; par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

12 août 2025 - 14:46

Sur le même thème...

&quot;Soirée Transpi - Un été 2025 au camping&quot; par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

12 août 2025 - 14:46

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL