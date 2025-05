Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 21 mai 2025 sur TFX (vidéo)

Mercredi 21 mai 2025 à 21:05, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Océane, 22 ans, étudiante, Saint Romain (86)

Amandine, 34 ans, mère au foyer, 4 enfants, mariée à Florent

Suite à un grave problème de santé, Véronique 50 ans, a dû être hospitalisée. C'est lors de cette hospitalisation que les proches de Véronique ont découvert l'impensable : même les rats fuient le logement à tel point qu'il est devenu insalubre et sale. Impossible d'imaginer que quelqu'un puisse vivre ici.

Après avoir découvert l'état innommable du logement, Océane la fille de Véronique prévenue par la cousine de sa mère, Amandine, est tombée de haut en découvrant ce que sa mère lui cachait. Ses proches comprennent alors que tout s'est dégradé pour Véronique, au moment de la perte de ses parents en 2020. Elle s'est alors laissé sombrer dans la déprime, la saleté et les détritus, qui font maintenant partie de son quotidien.

Toujours hospitalisée, Véronique a encore un long chemin avant un retour à son domicile, mais pour Océane, Amandine et son compagnon Florent, il est inenvisageable qu'elle puisse réemménager dans un logement de cet état.

Virginie, 47 ans, commis de cuisine, 3 enfants, en couple, busseroles en nouvelle aquitaine.

Si d'aventure vous vous arrêtez manger un bout à Busserolles, en Dordogne, vous aurez peut-être la chance d'être servi par Virginie, qui navigue entre la cuisine et le service au restaurant "Le vieux puits". Depuis la rentrée, le bistrot affiche complet. Le rythme s'accélère et Virginie angoisse à l'approche de la saison estivale qui s'annonce chargée. Son problème : elle devait ranger et nettoyer son arrière-cuisine afin d'y faire un endroit de dégustation et d'agrandir l'espace d'accueil, pour répondre à l'affluence de clients. Seulement, prise par le succès de son bistrot, elle n'a plus une minute à elle et se retrouve le bec dans l'eau à la veille de la saison.

C'est alors que Gérard, bien connu des Cleaners (collectionneur de Playmobils qu'ils ont aidé lors de la saison 2), lui conseil d'appeler la brigade afin qu'ils viennent la secourir comme ils l'ont fait pour lui quelques années plus tôt.

Pour ne pas frôler l'indigestion en découvrant l'état des lieux, il faut un expert du ménage qui a de la bouteille ! Une mission bien plus périlleuse que prévue attend nos 4 fantastiques du ménage...