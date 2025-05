"Top Gear France - Very Bad Road Trip en Ouzbékistan" sur RMC Découverte mercredi 21 mai 2025 (vidéo)

Mercredi 21 mai 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second épisode de la 8ème saison de "Top Gear France" : « Ceux qui font un Very Bad Road Trip en Ouzbékistan ».

Ils sont amis, fous de bagnoles et stars des réseaux. Aujourd’hui, ils partagent le même plateau, les mêmes délires et surtout la même mission : faire rugir Top Gear France comme jamais.

Akram Junior, POG et Franck, c’est le trio le plus déjanté de l’univers auto. À eux trois, ils cumulent plus de 10 millions d’abonnés, des garages de rêve, des centaines de millions de vues, et un sens de l’impro qui transforme chaque tournage en aventure imprévisible.

Ensemble, ils forment un cocktail explosif de passion, d’humour et de mauvaise foi assumée. Entre accélérations absurdes, défis inutiles (et donc essentiels), sketchs qui partent en vrille et tests 100 % subjectifs, ils font passer la voiture du garage au show.

Épisode 2 • Ceux qui font un Very Bad Road Trip en Ouzbékistan

Épisode spécial pour une aventure hors du commun : un road trip à travers l’Ouzbékistan !

Franck et Pog plongent dans l’univers des voitures soviétiques à Samarkand et doivent, coûte que coûte, trouver un moyen de rentrer en France, à bord de leur Zaz, Volga et Moskvitch.

Avec l’aide de Pierre Chabrier, ils relèveront plusieurs défis pour récupérer un bien précieux : leurs passeports ! En plein cœur de ce périple, ils testeront le très controversé Tesla Cybertruck sur un anneau d’essai soviétique tandis que leur compère Akram restera en terres françaises pour provoquer GMK dans un duel 100% Porsche.

Enfin, retour en France pour un défi totalement inédit : du pilotage sous hypnose avec Bruno Solo, où les animateurs doivent repousser leurs peurs au volant. Un épisode riche en vitesse, en défis et en éclats de rire !