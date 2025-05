13ème épisode de "Mariés au premier regard" lundi 26 mai 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Lundi 26 mai 2025 à 21:10, M6 diffusera le 13ème épisode de la 9ème saison de "Mariés au premier regard" avec Marie Tapernoux et Estelle Dossin. Voici ce qui va se passer cette semaine...

Sous le regard attentif et bienveillant d'Estelle Dossin et Marie Tapernoux, les participants acceptent la part d'inconnu qui leur est imposée et apprennent à ouvrir leur cœur pour accueillir avec confiance la surprise de l'amour.

Un pari audacieux, à la fois pour eux et pour leurs proches...

Dans le 13ème épisode :

Deux participantes vont avoir des réponses aux questions qu'elles se posent : Mallaury va enfin découvrir si elle va épouser un homme ou une femme. Et Coralie va découvrir quelle est cet ultime « cap ou pas cap » que son mari lui lance. À quelques heures du bilan face aux expertes, cela permettra-t-il au couple de se dire « oui » en oubliant définitivement les tensions entre eux ?

Deux couples vont vivre une histoire qui va dépasser leurs espoirs les plus fous... Clémence avec Malik et Marie & Laurent qui vont ressentir une attirance physique immédiate et très intense.