"Top Gear France - Ceux qui veulent devenir cascadeurs" sur RMC Découverte mercredi 28 mai 2025 (vidéo)

Mercredi 28 mai 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le troisième épisode de la 8ème saison de "Top Gear France" : « Ceux qui veulent devenir cascadeurs ».

Ils sont amis, fous de bagnoles et stars des réseaux. Aujourd’hui, ils partagent le même plateau, les mêmes délires et surtout la même mission : faire rugir Top Gear France comme jamais.

Akram Junior, POG et Franck, c’est le trio le plus déjanté de l’univers auto. À eux trois, ils cumulent plus de 10 millions d’abonnés, des garages de rêve, des centaines de millions de vues, et un sens de l’impro qui transforme chaque tournage en aventure imprévisible.

Ensemble, ils forment un cocktail explosif de passion, d’humour et de mauvaise foi assumée. Entre accélérations absurdes, défis inutiles (et donc essentiels), sketchs qui partent en vrille et tests 100 % subjectifs, ils font passer la voiture du garage au show.

Épisode 3 • Ceux qui veulent devenir cascadeurs

Dans cet épisode explosif, nos trois animateurs se glissent dans la peau de véritables héros de film d'action !

Encadrés par le cascadeur professionnel Laurent Lasko et avec l'acteur Philippe Bas à la réalisation, ils vont tenter des figures spectaculaires dignes d'Hollywood : voler une voiture dans un camion en marche, réaliser un saut à plus de 90 km/h et échapper à une course-poursuite effrénée face à deux motardes cascadeuses, tout en évitant les obstacles les plus redoutables.

Ensuite, Akram défend l'idée qu'il faut deux voitures pour un quotidien parfait, mais Adyx va tout faire pour lui prouver qu'un seul véhicule de luxe ultra-polyvalent peut suffire.