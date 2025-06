Carmen à l'Opéra de Rouen rediffusé sur Culturebox lundi 2 juin 2025

Lundi 2 juin 2025 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir l'opéra "Carmen" mis en scène par Romain Gilbert, capté à l'Opéra de Rouen.

Carmen est l’un des opéras les plus joués au monde, et on en connaît tous au moins un air ! Tout a donc été fait avec Carmen... sauf, peut-être, la démarche la plus conceptuelle et inattendue aujourd’hui : en restaurer la mise en scène, les costumes et les décors d’origine.

C’est donc le spectacle que propose l’Opéra de Rouen en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de Musique Romantique Français : découvrir Carmen, le plus célèbre des opéras, tel que l’ont vu les premiers spectateurs de l’Opéra-Comique en 1875.

L'histoire en quelques lignes...

L’action se déroule à Séville, en Espagne. Carmen raconte l’histoire d’une gitane séduisante et libre d’esprit, Carmen, qui ensorcelle le soldat Don José. Son amour obsessionnel le pousse à abandonner son devoir, sa fiancée d’enfance Micaëla, et finalement sa raison, alors que Carmen se tourne vers le charismatique toréador Escamillo. L’opéra aboutit à une tragédie lorsque José, rongé par la jalousie, confronte Carmen devant une arène.

Parmi les airs célèbres, on trouve « L’amour est un oiseau rebelle » (Habanera) et « Toréador, en garde ! ».