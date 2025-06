"Mieux dans ma tête : parlons santé mentale" mardi 3 juin 2025 sur France 2 (vidéo)

France Télévisions se mobilise autour de la santé mentale, grande cause nationale 2025, et proposera, mardi 3 juin 2025 à partir de 21:10, une soirée spéciale sur France 2.

Cette soirée "Mieux dans ma tête : parlons santé mentale", de 90 minutes présentée par Faustine Bollaert et Jimmy Mohamed, a pour objectif de libérer la parole et de donner des solutions concrètes, sur des problématiques telles que l’anxiété, la dépression, le burn-out ou encore la bipolarité.

En plateau, dans une approche résolument optimiste, Faustine Bollaert et Jimmy Mohamed recueilleront avec bienveillance et simplicité la parole de personnes ayant souffert de troubles psychiques ayant réussi à les surmonter et à retrouver un équilibre. En écho à ces témoignages essentiels, des spécialistes donneront des pistes à la portée de tous pour améliorer sa santé mentale.

Les experts :

Professeur Antoine Pelissolo, psychiatre et chef de service à l'hôpital Henri Mondor de Créteil

Docteur Astrid Chevance, psychiatre et docteur en santé publique. Elle dirige l'étude Compare sur la dépression.

Dr Emilie Steinbach, psychologue et neuroscientifique. Auteure de « Votre santé optimisée : Le protocole quotidien qui va changer votre vie » (Editions Marabout).

Les visages de France Télévisions mobilisés

Lors de reportages, des visages de France Télévisions nous feront découvrir des initiatives positives, des prises en charge innovantes, des personnes inspirantes, des services hospitaliers adaptés en lien avec la santé mentale des jeunes et des moins jeunes, des travailleurs ou encore des jeunes parents. Car, la santé mentale, c’est l’affaire de tous et de toutes les générations.

À Lille, Bruno Guillon nous fait découvrir la radio associative Les Z'entonnoirs, animée par des malades mentaux, afin de changer le regard sur les maladies psychiques.

À Lyon, Jean-Baptiste Marteau propose un sujet autour de la médiation animale : l'équithérapie. Il rencontre une adolescente anorexique et une personne anxieuse.

À Paris, Emilie Tran Nguyen se rend à La Maison Perchée, un lieu qui permet de restaurer le lien social de personnes atteintes de troubles psychiques.

À Biarritz, Laury Thilleman met en lumière la « surf thérapie ».

À Paris, Matthieu Lartot rencontre Louis Derrien qui, suite à la disparition de son frère, a décidé de faire un Tour de France en courant afin de sensibiliser au suicide et à la dépression.

En seconde partie de soirée...

Après la diffusion de cette soirée-événement, France 2 proposera à 22:45 le film documentaire « Sur l'Adamant ».

L'Adamant est un Centre de jour unique en son genre : c'est un bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et l'espace, les aide à renouer avec le monde, à retrouver un peu d'élan. L'équipe qui l'anime est de celles qui tentent de résister autant qu'elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à la rencontre des patients et soignants qui en inventent jour après jour le quotidien.

Un document réalisé par Nicolas Philibert récompensé de L'Ours d'or au Festival International du Film de Berlin 2023 et su Prix du jury œcuménique au Festival International du Film de Berlin 2023.