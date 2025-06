"Ensemble pour nos animaux" fête les 180 ans de la SPA mercredi 4 juin sur France 3 (vidéo)

Mercredi 4 juin 2025 à partir de 21:05, France 3 proposera une soirée exceptionnelle dédiée à la cause animale, présentée par Stéphane Bern.

À l'approche de l'été, période où l'on comptabilise le plus d'abandons, la SPA a plus que jamais besoin de soutien. Avec 80 millions d’animaux de compagnie, la France fait partie des pays d’Europe où l’on compte le plus de chats et de chiens ! Les Français semblent désormais très sensibilisés à la cause animale, 95 % d'entre eux s’accordent à dire qu’un animal a des droits. Et pourtant, chaque année, en France, 200 000 animaux de compagnie sont abandonnés.

France Télévisions s'engage et propose une soirée exceptionnelle dédiée à la cause animale, présentée par Stéphane Bern. Des visages de France Télévisions et des personnalités publiques se réunissent pour la cause animale et participent à cette grande opération, qui inclut un appel aux dons auprès des téléspectateurs pour la SPA.

Pour cette soirée exceptionnelle, Philippe Caverivière, en tant que parrain de l'émission, affiche son engagement pour la cause animale.

En plateau, le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne, sera entouré de célébrités qui réagiront aux reportages réalisés sur différentes thématiques, comme par exemple "les superpouvoirs des chiens et chats", "l'histoire de ceux qui ont dédié leurs vies à la protection des animaux" ou encore aux "espèces menacées de disparition".

Chloé Nabedian présentera les 10 projets que la SPA développe partout en France métropolitaine et dans les Outre-mer et qui seront financés grâce à la générosité des Français.

Cette soirée sera également l'occasion de tester ses connaissances sur les animaux, avec un grand quizz auxquels les célébrités joueront, avec la présence de la vétérinaire comportementaliste Laëtitia Barlerin, experte animalière depuis plus de 20 ans.

90 % des Français considèrent que l’animal de compagnie fait partie intégrante de la famille.

Cette grande opération spéciale est l’occasion de montrer l’amour que nous portons à nos animaux de compagnie et à travers cette institution, les femmes et les hommes qui vouent leur vie aux animaux.