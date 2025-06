"Basique, le concert" d'Alain Chamfort sur France 2 vendredi 6 juin 2025 (vidéo)

Vendredi 6 juin 2025 à 22:35 sur France 2, Alain Chamfort sublimera le plateau de "Basique, le concert" dans une expérience immersive au cours de laquelle il reviendra sur les morceaux marquants de sa discographie.

C’est un monument de la chanson française, après plus de cinquante ans de carrière et 15 albums studio, Alain Chamfort nous livrait en décembre 2024, son dernier album, L’Impermanence… non sans émotion ! Il vient le défendre sur le plateau de Basique, le concert !

Au programme : ses nouveaux titres, « Tout s’arrange à la fin », ou encore « L’Apocalypse heureuse », mais aussi ses plus grands succès : « Le temps qui court » ou encore « Manureva » dans une version inédite !

Un show émouvant, à l’effet d’une madeleine de Proust, des mélodies et des mots intemporels : c’est un sans faute !

Vendredi soir, Alain Chamfort se livre comme toujours avec élégance ; jamais passéiste et toujours curieux de l’avenir. Alain Chamfort exprime aussi sa grande admiration des artistes de la scène française qui l’ont inspiré, et leur rend hommage dans son morceau « La Grâce ». Une grande preuve d’humilité. C’est évident, Alain Chamfort évolue avec son temps, et s’impose définitivement comme un artiste d’une grande modernité.

Accompagné de ses quatre musiciens talentueux, guitare, batterie, basse, claviers : le groupe nous livre un concert équilibré, oscillant entre sons électro, riffs funk-rocks, douceur du piano voix, le tout souligné par de magnifiques chœurs aux sonorités lyriques. Un rendu singulier, qui remet au goût du jour les couleurs des années 80, fidèle à l’identité artistique unique d’Alain Chamfort ! En tournée dans toute la France, vendredi soir, c’est sur le plateau de Basique, le concert qu’Alain Chamfort nous fait cadeau de plus d’une heure de show !

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Alain Chamfort et ses musiciens évolueront au sein d’une mise en scène qui lie bonne humeur et émotions. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.