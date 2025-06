"Ninja Warrior" de retour sur TF1 à partir du vendredi 4 juillet 2025

Vendredi 4 juillet 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac dans une nouvelle saison inédite de "Ninja Warrior, le parcours des héros".

Ils viennent des quatre coins de la France et rêvent d'affronter le mythique "Parcours des Héros" !

Cette saison encore, Ninja Warrior mettra au défi des personnes ordinaires sur un parcours extraordinaire.

Pour s'y mesurer, ils sont près de 200 participants de tous âges et de tous horizons : compétiteurs aguerris, sportifs amateurs, athlètes professionnels ou encore commerçants, étudiants, artisans, mères ou pères de famille. Le parcours le plus difficile au monde accueillera pour la première fois, un duo père-fils, ainsi qu'un concurrent non-voyant.

Des héros de la première heure à la nouvelle génération, tous espèrent créer l'exploit !

Réunis à Cannes, tous veulent avoir la chance d'accéder à la Finale afin de gravir la célèbre Tour des Héros avec le meilleur des chronos possibles !

Pour y parvenir, il faudra tout d'abord passer par les phases de qualification qui débuteront par des duels.

Chaque duel remporté permettra d'accéder aux phases finales où l'aventure prendra une nouvelle dimension : la compétition deviendra internationale !

Les français les plus rapides encore en lice affronteront alors les plus grands compétiteurs du monde tout droit venus des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon, de l'Australie, de l'Angleterre ou encore de l'Espagne et de l'Italie ! Ils ont tous été finalistes dans leurs pays et certains ont même remporté le titre suprême.

Le niveau sera élevé, les places seront chères et la pression immense. Nos français vont devoir faire preuve d'endurance et de résistance devant un public survolté pour pouvoir espérer briller au sommet de la Tour des Héros !

À chaque étape, ils pourront compter sur un nouveau trio d'animation présent sur le parcours afin de commenter la compétition mais aussi pour les soutenir : Denis Brogniart et Christophe Beaugrand auront le plaisir d'accueillir Anaïs Grangerac sur le plus grand plateau de télévision d'Europe !