Inédit "J'irai dormir chez vous" à Oman vendredi 20 juin 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Vendredi 20 juin 2025 à 21:10, Antoine de Maximy vous proposera de découvrir un numéro inédit de "J'irai dormir chez vous" dans lequel il s'est envolé pour Oman.

Pour ce nouvel épisode inédit, Antoine de Maximy parcourt le sultanat d'Oman. Ce pays situé sur la péninsule arabique s'ouvre progressivement au tourisme et au reste du monde. Les traditions ont gardé toute leur force. Ici, toutes les femmes sont voilées de noir et les hommes sont en blanc. Et la partie sera dure, puisqu'on n'invite jamais un étranger chez soi.

Antoine commence son voyage par la ville touristique de Nizwa. Cela démarre plutôt bien. Les hommes comme les femmes sont faciles d'accès. Mais personne ne l'accueille.

Il part ensuite dans le désert, à Haima, où il est chaleureusement hébergé par une famille, mais uniquement dans les pièces de réception.

Puis il se rend à Salalah près du Yémen où il lui est impossible d'établir un contact avec les femmes. Il arrive ensuite dans un village de pêcheurs. Il est bien accueilli, mais dormira dans l'hôtel de l'un d'eux.

Il termine son voyage à Mascate où il rencontre Mutasim. Ce jeune artiste fantasque se fait photographier tenant une pendule en laisse dans le souk de Matrah. Il l'accueille une petite heure chez lui. C'est la seule fois où le globe-squatteur entrera dans la maison d'un Omanais.

Comme à la fin de chaque Spéciale, Antoine raconte les coulisses de son voyage. Au programme, le marché aux bestiaux de Nizwa, le beau parcours d'un homme qui ne sait pas quand il est né, et les villes "far-ouest" du désert omanais.