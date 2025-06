Samedi 28 juin 2025 à 21:05 sur Gulli, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir une compilation des meilleurs moments de l'émission "Le plus Grand Cabaret du monde" de Patrick Sébastien.

Imaginez accueillir dans votre salon les artistes les plus spectaculaires que l’on a eu la chance d’admirer sur la scène du « Plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Les meilleurs magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs et jongleurs de la planète sont au rendez-vous dans « Le meilleur du plus grand cabaret du monde ».

Sur Gulli, revivez des numéros qui ont marqué l’histoire de ce programme culte !

Dans cette émission, nous partons en Ouzbékistan avec le duo aérien Sky Angels, en Ukraine avec les jongleurs Dumb and Dumber, en Corée du Sud avec le manipulateur Kim Hyun Jun, en Russie avec le Duo Minasov, en Allemagne avec la magicienne Alana et en Roumanie avec la Troupe Floréa.

Et bien sûr en France, avec l’illusionniste Sophie Edelstein.