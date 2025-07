"Basique, le concert" de Barbara Pravi sur France 2 vendredi 4 juillet 2025

Vendredi 4 juillet 2025 à 22:45 sur France 2, Barbara Pravi fera vibrer le plateau de "Basique, le concert" dans une expérience immersive au cours de laquelle elle reviendra sur les morceaux marquants de sa discographie.

Barbara Pravi revenait en septembre dernier avec son troisième album, « La Pieva » : un projet où l’artiste brandit fièrement ses racines et ses engagements autant dans ses paroles que dans sa musique et s’affirme, toujours plus rayonnante, sensible et engagée.

On l’a découvert lors de l’Eurovision 2021, son deuxième album, On n’enferme pas les oiseaux, lui avait valu la révélation féminine aux Victoires de la musique, ce soir c’est sur la scène de Basique, le concert que Barbara Pravi nous présentera plus d’une heure de show électrique ! Au programme : ses titres incontournables : « Voilà », ou encore « Louis » mais aussi des titres plus récents comme « Exister » ou bien « La Pieva »

Si Barbara Pravi se place dans la continuité d’un héritage de chanson française, Edith Piaf ou encore Dalida, l’artiste se crée une identité singulière en incorporant des sonorités modernes, électro-pop et rock, en y ajoutant des influences du disco, de cabaret et de musiques traditionnelles serbe et hispaniques.

En résulte un projet sincère et réjouissant autant dans la musique que dans les paroles. Des paroles qui résonnent comme un cri de joie, dans l’acceptation et la célébration de qui on est.

Barbara Pravi, c’est également une artiste engagée qui n’hésite pas à se placer en porte-parole des causes qui lui tiennent cœur. En effet, la chanteuse accorde dans ses textes une grande importance aux problématiques sociales, et tout particulièrement, la cause de la condition des femmes à laquelle elle dédie une chanson par an, à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ce soir, elle interprétera notamment ses titres « Marianne » et « La femme ».

Entre morceaux intimistes, sensibles et moments de lâcher-prise, de rage, de joie, la chanteuse à l’énergie sauvage et magnétique nous présente un concert aux dimensions multiples, dans une liberté totale.

Rayonnante et charismatique, un talent incontestable, Barbara Pravi a tout d’une diva, alors, laissez-vous envoûter ce soir, dans Basique, le concert.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé.

Ainsi, Barbara Pravi évoluera au sein d’une mise en scène alliant sincérité et sensibilité. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.