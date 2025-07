"Lego masters" lundi 7 juillet 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats dans le premier numéro (vidéo)

Lundi 7 juillet 2025 à 21:10, Éric Antoine présentera sur M6 le premier numéro de "Lego Masters", la plus ludique et la plus fédératrice des émissions, qui revient pour une nouvelle saison riche en nouveautés.

Huit binômes font leur entrée dans la Fabrique à Briques pour s’affronter dans des épreuves plus spectaculaires les unes que les autres. Dans ce premier épisode, l’univers légendaire de Batman s’invite dans l’atelier. Chaque duo devra imaginer un affrontement épique entre le Chevalier Noir et l’un de ses ennemis emblématiques : le Joker, Harley Quinn, Poison Ivy… Ils devront aussi construire un véhicule iconique, à l’image de leur méchant, évoluant dans une Gotham City entièrement brickée. À l’issue de cette épreuve, un binôme quittera l’aventure. Ensuite, place à une épreuve totalement inédite et explosive : Demolition Brick. Les sept équipes restantes devront bâtir un château à leur image… avant de le voir se faire pulvériser par une véritable boule de démolition en LEGO ! Les constructions seront évaluées non seulement sur leur esthétique, mais aussi sur la qualité spectaculaire de leur destruction, immortalisée en slow motion. Une scène digne des plus grands blockbusters ! À la fin de cette épreuve, un deuxième binôme sera éliminé. Voir également : Lego Master saison 5, toutes les nouveautés

