"Taratata 100 % live" mercredi 9 juillet 2025 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

Mercredi 9 juillet 2025 à 23:10, France 2 vous proposera de revoir le numéro de "Taratata 100% Live" diffusé le mois dernier sur France 4. Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la transmission et de la diversité musicale.

Sur la scène de "Taratata 100% live", des artistes confirmés – français et internationaux – croiseront la route de jeunes talents prometteurs.

Taratata fera une nouvelle fois le pari de l’éclectisme et de l’émotion. Soul, rap, pop, musiques du monde… tous les styles s’inviteront au service d’un langage commun : la musique. Un nouveau moment rare à savourer.

Lamomali, projet formé en 2017 autour de -M-, Fatoumata Diawara, Toumani et Sidiki Diabaté, revisitera avec Oxmo Puccino deux titres emblématiques. D’abord « Bal de Bamako », hymne festif aux sonorités maliennes, qui célèbre les racines de Lamomali et les liens entre Afrique et chanson française. Puis « Machistador », tube fondateur de -M-, prendra une nouvelle dimension dans une version mêlant flow rap et envolées de kora.

Lamomali interprétera ensuite « Je suis Mali », un titre vibrant et engagé sur l’identité et la résilience d’un peuple, porté par une instrumentation puissante et métissée.

Et dans un moment de grâce suspendu, -M-, Lubiana (auteure-compositrice et joueuse de kora belge d’origine camerounaise) et Oxmo Puccino uniront leurs univers pour une reprise bouleversante de « Du bout des lèvres » de Barbara, évoquant le désir d’aimer et la peur de s’abandonner.

Julien Clerc, icône de la scène française, fait son retour avec Une vie, son nouvel album réalisé par Benjamin Biolay. Il présentera « Les Parvis », chanson poignante inspirée de l’hommage rendu par le compagnon d’Agnès Lassalle, professeure assassinée en février 2023. Il offrira également un medley au piano de ses plus grands succès : « Utile », « Si on chantait » et « Mélissa ».

Miki, révélation de la scène électro-pop française, poursuivra la soirée avec « Scorpion ascendant scorpion », un titre à la fois introspectif, caustique et incisif, extrait de son premier EP Graou.

Autre temps fort : le retour sur scène de Vincent Delerm. Il chantera « Plusieurs », morceau tendre et pudique extrait de La fresque, son huitième album, dans lequel il explore les âges de la vie, l’amour et la mémoire. Il sera ensuite rejoint par Voyou pour une reprise lumineuse d’« Évidemment » de France Gall, revisitée avec finesse et modernité.

La soirée se conclura en beauté avec Morcheeba. Le duo britannique formé par Skye Edwards et Ross Godfrey défendra son nouvel album, Escape the Chaos, salué pour sa fusion entre mélodies envoûtantes et ambiances rêveuses. Ils livreront en exclusivité une version live de leur single « Call for Love », avant de faire résonner l’inoubliable « Rome Wasn’t Built in a Day », qui continue de séduire leurs fans après plus de trente ans de carrière.

Tout au long de l’émission, Nagui recueillera les confidences des artistes lors d’interviews intimistes. Fidèle à l’esprit de Taratata, le format acoustique permettra de redécouvrir chaque titre sous un nouveau jour, dans une atmosphère sincère et chaleureuse.

Une soirée unique, pleine d’émotions et de musique. À ne pas manquer !