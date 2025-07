Le concert de Jean-Michel Jarre aux Francofolies de la Rochelle 2024 rediffusé sur France 4 mercredi 9 juillet 2025

Mercredi 9 juillet 2024 à 22:15, France 4 rediffusera le concert de Jean-Michel Jarre capté aux Francofolies de la Rochelle 2024 par Julien Faustino.

Jean-Michel Jarre, artiste futuriste majeur dans son domaine, a toujours su innover depuis ses débuts. Visionnaire hors pair, il n’a eu de cesse de se réinventer par sa musique et sa créativité.

Pionnier dans la musique électronique aussi à travers les grands concerts qui ont fait sa renommée internationale, défricheur de nouveau son multicanal et plus récemment de performance dans la VR et le métavers, Jean-Michel Jarre est l’artiste français capable de réunir 3 millions de personnes sur un seul concert, de se produire dans de grands festivals comme Coachella (USA), de performer lors d’un livestream révolutionnaire au nouvel an 2021 dans une Notre-Dame virtuelle réunissant plus de 75 millions de spectateurs et de vendre 85 millions de disques dans le monde grâce à ses 22 albums studio…..

Tout au long de sa route, Jean-Michel Jarre a toujours su transmettre un message créatif, culturel et environnemental.

Il se produit pour la première fois sur la scène des Francofolies.