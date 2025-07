Le concert de Jean-Louis Aubert aux Francofolies 2025 diffusé sur France 4 vendredi 11 juillet

Vendredi 11 juillet 2025 à 21:00, France 4 diffusera le concert de Jean-Louis Aubert sur la scène des Francofolies de la Rochelle capté la veille.

Jean-Louis Aubert, poète rock et âme libre, parcourt les scènes depuis des décennies avec une énergie qui ne faiblit jamais.

De ses débuts avec Téléphone à sa carrière solo, il a offert à la chanson française des morceaux emblématiques comme Temps à nouveau et Voilà, c’est fini, mêlant introspection et quête de liberté. Son écriture sensible et ses mélodies vibrantes l’ont rendu incontournable, touchant au plus près le cœur de son public.

Aux Francofolies, Jean-Louis Aubert est chez lui. Il a marqué le festival de sa fougue, transformant chaque passage en un moment de communion intense avec le public de La Rochelle.

Ce retour sur scène promet des retrouvailles enflammées, empreintes de poésie et d’authenticité, où chaque chanson semble conter les rêves et les espoirs d’une génération.