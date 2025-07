Ben Harper au festival Jazz à Vienne 2025 sur France 4 mercredi 16 juillet 2025

Mercredi 16 juillet 2025 à 21:00, France 4 vous propose une soirée exceptionnelle et intimiste avec Ben Harper, un artiste auteur-compositeur parmi les plus polyvalents de sa génération.

Artiste légendaire, Ben Harper est de retour au festival Jazz à Vienne pour une soirée exceptionnelle et intimiste.

Ben Harper est l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de sa génération. Il est également l’un des auteurs-compositeurs les plus polyvalents et les plus courageux, n’hésitant pas à travailler dans un éventail de genres allant de la pop au reggae et à la soul, en passant par le blues, le rock, le funk et le folk. Il a enregistré 18 albums studio et a acquis une notoriété mondiale en vendant plus de 16 millions de disques dans le monde entier et en remportant trois Grammy Awards (meilleur album de soul gospel traditionnel, meilleure performance instrumentale pop et meilleur album de blues).

Ben est né le 28 octobre 1969. Si sa musique et sa carrière incarnent la bravoure sonore, le brio, l’honnêteté lyrique et l’activisme social de cette époque charnière, Harper y ajoute sa conscience culturelle unique de l’ère moderne, en faisant entrer la musique avec une conscience sociale dans le présent, comme en témoigne sa nomination en 2023 pour le tout nouveau Grammy Special Merit Award de la Meilleure chanson pour le changement social.

En 2022, Harper a donné une série de 12 concerts à guichets fermés au Kia Forum d’Inglewood, en Californie, avec le chanteur à succès Harry Styles. Le duo avait déjà collaboré à l’album d’Harry Styles « Harry’s House » récompensé par un Grammy. Ben a notamment joué de la guitare sur le morceau « Boyfriends ». Il a écrit des chansons pour Mavis Staples, Natalie Maines, Tom Morello, Taj Mahal, Rickie Lee Jones, Charlie Musselwhite, Solomon Burke et The Blind Boys of Alabama. Il a enregistré en studio avec Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr et Ziggy Marley (pour n’en citer que quelques-uns) et s’est produit en concert avec Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles et bien d’autres.

Le dernier album de Harper, « Wide Open Light », est sorti en juin 2023 et comprend « Yard Sale », en duo avec Jack Johnson. Il fait suite à l’album « Bloodline Maintenance », qui a été nommé aux Grammy Awards pour ses révélations politiques et personnelles, son intrépidité et sa force d’âme.

Ce concert diffusé sur France 4 a été capté le 6 juillet dernier au Théâtre Antique de Vienne.