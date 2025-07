"Nues et Culottées - Objectif Île de Sein" pour Zoé et Louise mercredi 16 juillet 2025 sur France 5 (vidéo)

Pour la première fois, "Nus & Culottés" se décline au féminin avec Zoé et Louise qui sont prêtes à relever des défis aussi fous que ceux de Nans et Mouts !

Zoé et Louise partent nues et sans argent depuis les replis mystérieux de la forêt de Brocéliande, avec le rêve d’aller faire une sculpture de sable sur l’Île de Sein…

Comment vont-elles parcourir la Bretagne puis traverser un bras d’océan afin de rejoindre cette île, sans le moindre argent ? Qui motiveront-elles sur leur route à les retrouver pour réaliser ce projet farfelu ?

Grâce à la rencontre, à l’échange, au don et au troc, Zoé et Louise vont devoir user de persévérance et de confiance pour cheminer vers leur rêve et fabriquer une sculpture qui symbolisera l'essence de cette aventure.