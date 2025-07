Hommage à Thierry Ardisson sur France 2 ce soir en direct avec Stéphane Bern

France 2 bouleverse ses programmes ce mardi 15 juillet 2025 afin de rendre hommage, à partir de 21:05, à Thierry Ardisson, figure emblématique de la télévion française et du service public.

À 21:05, Stéphane Bern présentera en direct une émission-hommage qui vous replongera dans l’univers de Thierry Ardisson, animateur et producteur particulièrement créatif, provocateur et érudit.

De Tout le monde en parle à Salut les Terriens !, en passant par Lunettes noires pour nuits blanches, l’émission retrace ses plus de 40 ans de carrière, son parcours hors norme, entre interviews cultes, témoignages, et images d’archives.

De nombreux invités viendront lui rendre hommage et raconter leurs souvenirs, leurs anecdotes en plateau.

Thierry Ardisson, « l’homme en noir », a bousculé le paysage audiovisuel français et marqué son époque.

En seconde partie de soirée

22:50 Hôtel du temps : Gabin

Le temps d’une soirée, grâce au procédé FaceRetriever, Thierry Ardisson fait revivre cette légende du cinéma, pour permettre aux téléspectateurs de redécouvrir Gabin sous son apparence la plus iconique, à l’occasion d’interviews où tous les propos de la star sont avérés, mais aussi de duplex avec d’autres légendes, ainsi que d’extraits de ses plus grands films et d’archives familiales.

00:25 L'âge d'or de la pub

​ll y a 55 ans, le 1er octobre 1968, le premier spot de publicité de marque débarque sur le petit écran des Français. C’est la naissance de L’Âge d’or de la pub ! Durant 3 décennies, des milliers de petits films créatifs vont chercher à séduire le consommateur et construire la mémoire collective.

À travers des spots kitchs ou cultes, humour, slogans, musiques, stars, gimmicks, grand spectacle ou sex-appeal : ce documentaire vous révèle comment la pub s’y prend pour nous convaincre.

En conséquence, les programmes initialement prévus "Les derniers secrets de l'humanité" et "Notre nouveau monde : quand la Terre nous surprend" seront programmés ultérieurement.